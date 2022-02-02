Dolar
13.38
Euro
15.09
Altın
1,798.49
ETH/USDT
2,761.00
BTC/USDT
38,589.00
BIST 100
2,015.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

ABD'nin kamu borcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı.

Dilara Zengin Okay   | 02.02.2022
ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

Washington DC

Hazine bakanlığının verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı.

ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.

Ülke, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar sonucu söz konusu borç eşiğine tahmin edilenden daha erken ulaştı.

Kongre Bütçe Ofisi, Ocak 2020'de yayımladığı raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı
DSÖ, Kovid-19'un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara baskın geldiğini açıkladı
Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor
İtalya'da aşısızlara yönelik ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya girdi
Araştırmaya göre Avrupa'da seyahat öncesi testler Omicron yayılımını etkilemedi

Benzer haberler

Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

ABD'de bir hafta içinde ikinci büyük kar fırtınası bekleniyor

Rusya'dan ABD ve AB'nin yaptırım tehdidine ''geri teper, karşılık veririz'' yanıtı

Rusya'dan ABD ve AB'nin yaptırım tehdidine ''geri teper, karşılık veririz'' yanıtı

FBI Direktöründen "Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun " uyarısı

FBI Direktöründen "Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun " uyarısı
AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor