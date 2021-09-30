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Mersin ve Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'in Erdemli ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Derviş Çömez   | 30.09.2021
Mersin ve Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Erdemli sahillerine ulaşan atıklarla ilgili kumsalda ve denizde temizlik çalışmalarına devam edildi.

Erdemli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Talat Göktepe Anık Parkı sınırlarındaki kumsalda görülen atıkları imha edilmek üzere topladı.

Periyodik olarak devam eden çalışmalar neticesinde kumsaldaki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Akçiçek, burada yaptığı açıklamada, petrol sızıntısının temizlenmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Akçiçek şunları kaydetti:

“Yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimize bulaşmış petrol partiküllerini topladık. Her yerde olduğu gibi devletimiz ayakta tüm imkanları ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Gelen ihbarları da değerlendirmek sureti ile kontrollerimizi aralıksız sürdüreceğiz.”

Samandağ sahillerinde temizlik çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sahilde 10 kişilik ekibin topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.


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