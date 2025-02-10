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Dünya

Ekvador'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Ekvador'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı. Seçimin ikinci turu, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Sinan Doğan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Ekvador'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Bogota

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi, kesin olmayan ilk sonuçları açıkladı.

Açıklamada, oyların yüzde 92,6'sının sayıldığı belirtildi.

Buna göre Ulusal Demokratik Eylem adayı Daniel Noboa, oyların yüzde 44,27'sini aldı.

Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,86'sını aldı.

Birinci turda hiçbir adayın yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

"Birlikte her zamankinden daha güçlüyüz"

Noboa, X hesabından yaptığı paylaşımda, seçimin ilk turunun galibi olduklarını belirtti. "Ekvador'daki tüm partilere karşı ilk turu kazandık" diyen Noboa, "Birlikte her zamankinden daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Gonzalez ise anket şirketlerinin manipülasyonlarına rağmen birinci turdan başarıyla çıktığını savundu. "Bizi birleştiren şeyler, ayıranlardan daha fazla." diyen Gonzalez, "Ekvador halkı değişim arzusunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu, 13 Nisan'da düzenlenecek.

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