Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü
Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 87'ye çıktı, vaka sayısı da 607 artarak, 49 bin 97'ye ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 910 olarak belirlendi.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.