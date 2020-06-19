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Dünya, Koronavirüs

Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü

Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 19.06.2020
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü Fotoğraf: Jonatan Rosas/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 87'ye çıktı, vaka sayısı da 607 artarak, 49 bin 97'ye ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 910 olarak belirlendi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.

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