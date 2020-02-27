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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Salgınında 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi.

Zehra Ulucak   | 27.02.2020
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı

Ankara

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 19, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 78 bin 497, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 91 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1."

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