ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 mevkidaşıyla Kovid-19'a karşı iş birliğini görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve 5 ülke dışişleri bakanının video konferans üzerinden görüşerek, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldığı bildirildi.
Washington
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Brezilya, İsrail, Avustralya, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Pompeo'nun Kovid-19 salgınına yönelik uluslararası iş birliği, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarına vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca gelecekteki küresel sağlık krizlerini önlemeye yönelik, kurallara dayalı uluslararası düzenin önemini yeniden teyit eden iş birliği de ele alındı." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.