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Ekonomi, Salgının küresel ekonomiye etkileri

Brüksel Havayolları, filoyu küçültecek çalışanları azaltacak

Brüksel Havayolları, Kovid-19 nedeniyle filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 12.05.2020
Brüksel Havayolları, filoyu küçültecek çalışanları azaltacak

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını bildirdi.

Brüksel Havayolları, salgının ortaya koyduğu koşulların şirketin finansal durumunu olumsuz etkilediğini açıkladı.

Mevcut durumda hava yolculuğuna talebin çok düşük olduğu anımsatılan açıklamada, şirketin bu süreçte hayatta kalmak için çeşitli tedbirler planladığı kaydedildi.

Açıklamada, Brüksel Havayolları'nın rekabetçiliğini koruyabilmek için yapısal değişikliklerle maliyetlerini azaltması gerektiğine dikkat çekildi.

Şirketin kar etmeyen rotaları keseceği, filoda yüzde 30'luk küçülme yapacağı belirtilen açıklamada, çalışan sayısının da yüzde 25 azaltılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19'un neden olduğu krizin aşılması için şirketin bağlı olduğu Lufthansa'dan ve Belçika hükümetinden destek talep ettiği hatırlatıldı.

Şirket, plan doğrultusunda filosundaki uçak sayısını 54'ten 38'e indirecek, yaklaşık 1000 kişinin de işine son verecek.

Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşlarını 21 Mart'tan itibaren askıya almıştı.

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