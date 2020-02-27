Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,150.00
Altın
1,647.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Ilımlı muhalifler İdlib’in stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı
logo
Dünya

Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı

Tunus'ta İlyas el-Fahfah'ın kurduğu yeni hükümet güvenoyu aldı.

Gülşen Topçu   | 27.02.2020
Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Parlamentoda dün sabah başlayan güven oylaması oturumu, 14 saati aşkın bir süre devam etti.

Oylamaya katılan 207 milletvekilinden 129'u Fahfah kabinesi için "evet" oyu kullanırken, 77'si "hayır" dedi, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

Fahfah, oturum sırasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in önerilen pek çok isim arasından kendisini seçerek hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, bunun arkasında yatan sebebin ise dürüstlüğü, güçlü bir karaktere sahip olması, yolsuzluğa bulaşmaması ve vatanperverliğinin olabileceğini söyledi.

Milletvekillerine seslenirken de Fahfah, "Ülkede köklü bir değişim için sadece güvenoyu değil tam destek istiyorum." dedi.

Fahfah, hükümetinin öncelikleri arasında "suçla, yüksek fiyatlarla ve dolandırıcılıkla mücadele, vatandaşlara onurlu bir yaşam sunulması, ekonominin canlandırılması, yatırımın teşvik edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması, yolsuzluk sisteminin çökertilmesi, 2020'de devlet için gerekli finansal kaynakların seferber edilmesi, ulusal para biriminin değerinin korunması ve enflasyonun düşürülmesinin" yer aldığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı

Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı

ABD'den, Ürdün ve Tunus'a 625,8 milyon dolarlık askeri satış kararına onay

Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi hükümet krizinden zaferle çıktı

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi hükümet krizinden zaferle çıktı
Irak'taki Sünni koalisyon Allavi'ye güvenoyu vermeyecek

Irak'taki Sünni koalisyon Allavi'ye güvenoyu vermeyecek

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, yeni kabineyi açıkladı

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, yeni kabineyi açıkladı