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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki:

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yönelik saldırısının ardından, sivillerin ve onların güvendiği hizmetlerin asla hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

Barış Seçkin  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki:

Roma

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından WFP'nin İcra Direktörü McCain, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

McCain, "Siviller ve onların güvendiği hizmetler asla hedef olmamalıdır. Malzemelerin Gazze'ye ulaşması ve sivillerin hayat kurtaran yardımları güvenli şekilde alabilmesi için şimdi insani yardım erişimine ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

WFP, dün de Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için sürekli erişim çağrısı yapmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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