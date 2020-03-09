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Dünya

Netanyahu aleyhinde açılan davada duruşmanın ertelenmesi talep edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun avukatları, yolsuzluk suçlamasıyla hakkında açılan dava duruşmasının mayıs ayına ertelenmesini istedi.

Gülşen Topçu   | 09.03.2020
Netanyahu aleyhinde açılan davada duruşmanın ertelenmesi talep edildi

Kudüs

İsrail merkezli Israel Hayom Gazetesi'nin haberine göre, avukatlar, mahkemeye sundukları dilekçede "savcılığın Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürüttüğü soruşturma materyallerinin tamamını teslim almadıklarını." ifade etti. 

Bir diğer İsrail gazetesi Maariv ise Netanyahu'nun avukatlarından Amit Haddad'ın "Netanyahu aleyhindeki iddianame birkaç ay önce hazırlandı ama halen dosyayı teslim alamadık. Bu nedenle duruşmanın ertelenmesi için mahkemeye başvurduk." yönündeki ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin ertelenmesi bekleniyor

Mahkemenin, avukatların talebi üzerine duruşmayı ertelemesi bekleniyor.

Avukatların söz konusu talebinin, davanın Netanyahu'nun yeni hükümeti kurma şansını etkileyebileceği endişesinin akabinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta yapılması bekleniyordu.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.

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