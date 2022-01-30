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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi

İsrail'de bir günde 45 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs bulaştırma katsayısı yaklaşık üç aydır ilk kez 1'in altına düştü.

Mücahit Aydemir   | 30.01.2022
İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Omicron varyantının etkisini azaltmaya başladığı ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 45 bin 258 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 241'i solunum cihazına bağlı olmak üzere 1069'a yükseldi.

Açıklamada virüs bulaştırma katsayısının Kasım 2021'den bu yana ilk kez 1'in altına indiği ve 0,95 olarak ölçüldüğü ifade edildi.

Bennett: "Sorumlu davranırsak bu dalgayı atlatacağız"

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, salgının gidişatıyla ilgili olumlu sinyallere rağmen hastanelerdeki ağır yükün sürdüğünü vurguladı.

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Omicron dalgasında istikrarlı bir düşüş eğiliminin başladığını görüyoruz. Ancak Omicron'un bittiği izlenimini vermemek için şu an için sözlerimi seçiyorum. Hala hastanelerde çok sayıda enfekte kişinin bulunduğu ağır bir baskıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

İsrail Başbakanı, hükümetin yürürlüğe koyduğu "yeni eğitim planı" kapsamında haftada 2,5 milyon öğrencinin iki kez "test radarına sokulacağını" söyledi.

Bennett, "Hepimiz birkaç hafta daha sorumlu davranırsak bu dalgayı da hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.



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