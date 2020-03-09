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Dünya, Koronavirüs

İsrail koronavirüs nedeniyle ülkeye gelenlerden 2 hafta karantinada kalmalarını isteyecek

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırdı.

Mustafa Deveci   | 09.03.2020
İsrail koronavirüs nedeniyle ülkeye gelenlerden 2 hafta karantinada kalmalarını isteyecek

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajla karantina talimatını duyurdu. 

Talimata göre, yurt dışından ülkelerine dönen İsraillilerden 2 hafta boyunca kendi evlerinde karantinada kalmaları istenecek.

İsrail'e gelecek yabancıların ise 14 gün boyunca karantinada kalacakları bir adres belirtmeleri gerekiyor, aksi halde ülkeye alınmayacaklar. Talimat yabancılar için 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Vaka sayısı 42'ye yükseldi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalananlardan 2'sinin İsviçre'den, diğerinin de İspanya'dan döndüğü ifade edildi.

İsrail'de daha önce Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti. Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Bu önlemlere ek olarak İsrail'de askerlerin ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmış, sivil memurların da yurt dışına yapacakları iş gezileri iptal edilmişti.

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