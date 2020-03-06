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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de koronavirüs görülen kişi sayısı 16'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

Esat Fırat   | 06.03.2020
Filistin'de koronavirüs görülen kişi sayısı 16'ya yükseldi

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde 9 Filistinlide daha Kovid-19 virüsü tespit edildiğini bildirdi. 

Böylece Kovid-19 görülen kişi sayısı, 7'den 16'ya çıkmış oldu.

Askeri başsavcı da virüse yakalandı

Öte yandan Filistin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı İsa Ebu Şerar da yaptığı yazılı açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerden birinin Filistin Askeri Başsavcısı Cihad Avad Şevket olduğunu belirtti.

Ebu Şerar, Şevket'in Beytullahim kentinde virüs tespit edilen otel çalışanlarından birinin akrabası olduğuna dikkati çekti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Bakanı Mahmud Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.


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