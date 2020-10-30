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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 33 milyonu aştı

Dünyada yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 33 milyonu aştı.

Emre Aytekin   | 30.10.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 33 milyonu aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 33 milyonu aştı.

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