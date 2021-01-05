Euro
9.10
Dolar
7.42
BIST 100
1,495.43
Altın
1,940.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 05.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi. 

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 150 bini geçti
Fransa'da eski sağlık bakanından Macron’a Kovid-19 aşısı eleştirisi: Aşı stratejisiyle çok ciddi bir hata yaptı
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti
Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da Danıştay, polisin insanların siyasi ve dini görüşlerini listelemesine izin veren kararnameleri onayladı

İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 150 bini geçti

Fransa'da eski sağlık bakanından Macron’a Kovid-19 aşısı eleştirisi: Aşı stratejisiyle çok ciddi bir hata yaptı

Fransa'da eski sağlık bakanından Macron’a Kovid-19 aşısı eleştirisi: Aşı stratejisiyle çok ciddi bir hata yaptı
Fransa’da Hristiyan ve Yahudiler de ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısı konusunda çekinceli

Fransa’da Hristiyan ve Yahudiler de ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısı konusunda çekinceli
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti