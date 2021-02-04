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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu aştı. ABD, 27 milyon 150 bin 457 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Fuat Kabakcı   | 04.02.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti Fotoğraf: Cris Faga/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 105 milyon 3 bin 605'e yükseldi.

ABD, 27 milyon 150 bin 457 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 791 bin 123 ile Hindistan, 9 milyon 339 bin 921 ile Brezilya, 3 milyon 917 bin 918 ile Rusya, 3 milyon 871 bin 825 ile İngiltere, 3 milyon 251 bin 160 ile Fransa, 2 milyon 913 bin 389 ile İspanya, 2 milyon 583 bin 790 ile İtalya, 2 milyon 501 bin 79 ile Türkiye, 2 milyon 252 bin 489 ile Almanya, 2 milyon 125 bin 622 ile Kolombiya, 1 milyon 952 bin 744 ile Arjantin, 1 milyon 886 bin 245 ile Meksika, 1 milyon 533 bin 511 ile Polonya, 1 milyon 463 bin 16 ile Güney Afrika, 1 milyon 445 bin 326 ile İran, 1 milyon 232 bin 246 ile Ukrayna, 1 milyon 158 bin 337 ile Peru ve 1 milyon 123 bin 105 ile Endonezya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 280 bin 754 kişi yaşamını yitirdi, 76 milyon 749 bin 443 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 829 bin 383 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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