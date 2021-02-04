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Dünya

Hindistan'da polis İsveçli iklim aktivisti Thunberg hakkında suç duyurusunda bulundu

Hindistan'da polis, protestolarını sürdüren çiftçilere destek veren İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nuri Aydın   | 04.02.2021
Hindistan'da polis İsveçli iklim aktivisti Thunberg hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara

Ülke basınındaki habere göre, Delhi polisi, Thunberg'ın Hint çiftçilere destek mesajlarının ardından harekete geçti.

Thunberg, Hint polisinin suç duyurusunun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise çiftçilere desteğini yinelerken, "Hala çiftçilerle dayanışma içindeyim ve barışçıl protestolarını destekliyorum. Hiçbir nefret, tehdit, insan hakları ihlali bunu değiştirmeyecek." dedi.

Thunberg, dün yaptığı paylaşımda da "Hindistan'daki çiftçi protestolarıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, dün, Thunberg'in yanı sıra, Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in avukat ve eylemci yeğeni Meena Harris dahil birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında, Hindistan'da aylardır eylem yapan çiftçilerin durumuna dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.

Fresno Belediye Başkanı'ndan Hint çiftçilere destek

ABD'nin California eyaletinin tarım başkenti olarak bilinen Fresno idari bölgesinin Belediye Başkanı Jerry Dyer, Twitter paylaşımında, tarım ve hayvancılığın önemini bildiklerini vurgulayarak, Hintli çiftçilerin gösterilerine destek verdi.

Dyer, video mesajında, "Hepinize yönelik haksız hükümet müdahalesine karşı durduğunuz için yanınızdayız." ifadesini kullandı.

ABD'den Hindistan'ın yeni tarım yasalarına destek

NDTV'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, yeni tarım yasaları karşıtı protestolarına ilişkin, barışçıl protestoların gelişen bir demokrasinin ayırt edici özelliği olduğunun farkında olduklarını ve Hindistan pazarlarının verimliliğini artıracak, daha fazla özel sektör yatırımını çekecek adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü, ABD'nin taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığının aksine Demokratik Kongre Üyesi İlhan Omar ve Haley Stevens ise yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilere sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

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