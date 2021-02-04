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Dünya

Finlandiya Başbakanı Marin'den Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki: Uluslararası toplum göz yummamalı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Çin'in Uygur halkına yönelik uygulamalarına tepki göstererek uluslararası toplumun Çin'in yaptıklarına göz yummaması gerektiğini vurguladı.

And Demir   | 04.02.2021
Finlandiya Başbakanı Marin'den Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki: Uluslararası toplum göz yummamalı

Helsinki

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur halkına yönelik uygulamalarına dikkati çekti.

Çin'in insan haklarını ayaklar altına alma ve azınlıkları ezme politikasına uluslararası toplumun göz yummaması gerektiğini ifade eden Marin, "Ticaret ve ekonomi, bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz." ifadesini kullandı.

Marin, iki ve çok taraflı diyaloğun merkezinde insan haklarının mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi.

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