Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Marie-Roseline Belizaire, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının ilan edilmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen durumun ciddiyetini sürdürdüğünü bildirdi.

DSÖ: KDC'de Ebola salgınında durum ciddiyetini sürdürüyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Marie-Roseline Belizaire, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının ilan edilmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen durumun ciddiyetini sürdürdüğünü bildirdi.

Belizaire, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Ebola salgınının görüldüğü KDC'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KDC'de salgının ilanının üzerinden bir ay geçmesine rağmen durum ciddiyetini koruyor ve salgın yayılmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Belizaire, vakaların birçok bölgede bildirilmeye devam ettiğini kaydetti.

Belizaire, yeni vakaların, müdahale çabalarının sürdürülmesi ve hızlandırılması ihtiyacını vurguladığına işaret ederek, "KDC'de şimdiye kadar 3 ilde bulunan 33 sağlık bölgesinden 896 doğrulanmış vaka ve 232 ölüm bildirildi. Uganda ise son 12 gündür vaka bildirmedi." dedi.

DSÖ'nün, KDC hükümetini desteklediğini ve müdahalenin tüm aşamalarında ortaklarla birlikte çalıştığını ifade eden Belizaire, 115'ten fazla DSÖ uzmanının, farklı müdahale aşamalarını desteklemek üzere etkilenen illere ve sağlık bölgelerine görevlendirildiğini aktardı.

Belizaire, salgının genişledikçe operasyonel gereksinimlerin arttığını, bunun da sürekli finansman ve desteğe olan ihtiyacı güçlendirdiğini vurguladı.

Erişim kısıtlamalarının, bazı yüksek riskli bölgelerde operasyonları sınırladığını belirten Belizaire, "Salgın ciddi olmaya ve yayılmaya devam ediyor. Ebolanın bulaşmasını durdurmak için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ortak görevimiz, bu salgını kontrol altına almak için gereken hız ve ölçekte bu önlemleri uygulamaya devam etmektir." dedi.

Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.