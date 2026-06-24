Küresel krizler sonrası kaynak çeşitliliğine giden Avrupa, petrol ihracatının büyük kısmını kıtaya ayıran Kazakistan ile devasa doğal gaz rezervlerine sahip Azerbaycan ve Türkmenistan'ı güvenilir birer enerji üssü olarak konumlandırıyor.

DOSYA: Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa'nın ilgisi Küresel krizler sonrası kaynak çeşitliliğine giden Avrupa, petrol ihracatının büyük kısmını kıtaya ayıran Kazakistan ile devasa doğal gaz rezervlerine sahip Azerbaycan ve Türkmenistan'ı güvenilir birer enerji üssü olarak konumlandırıyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Türk Devletlerinin Enerjisi ve Avrupa'nın İlgisi” başlıklı dosya haberi, küresel jeopolitik gerilimler ve enerji krizleri gölgesinde, zengin fosil yakıt rezervlerine sahip Türk devletlerinin Avrupa'nın kaynak çeşitlendirme stratejisinde üstlendiği kritik ve güvenilir ortak rolünü gözler önüne seriyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş ve küresel düzeydeki jeopolitik gelişmeler, enerji arz güvenliği kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa Birliği'ni alternatif ve istikrarlı kaynak arayışına yönlendiriyor.

Bu süreçte zengin yer altı kaynakları ve sundukları sevkiyat güvenceleriyle öne çıkan Türk devletleri, Avrupa'nın enerji haritasında hayati birer aktör haline geliyor.

Avrasya'nın en büyük ikinci petrol rezervine ev sahipliği yapan Kazakistan mevcut üretiminin büyük kısmını AB ülkelerine ulaştırırken, üretim odağını petrolden mavi yakıta kaydıran Azerbaycan ile dünyanın en büyük dördüncü doğal gaz rezervine sahip Türkmenistan, kıtanın kesintisiz gaz tedarikinde en stratejik kapılar olarak konumlanıyor.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, bu güçlü işbirliklerinin bölgeyi küresel enerji pazarının vazgeçilmez bir merkezi haline getirdiğine dikkat çekiyor

Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa'nın ilgisi: Azerbaycan

Petrol ve doğal gaz ülkesi Azerbaycan, son yıllarda doğal gaz ihracatını Avrupa'ya doğru genişleterek hem "Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sunan" hem de "Avrasya'nın enerji haritasını yeniden şekillendiren" ülke olarak ön plana çıktı.

Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa’nın ilgisi: Kazakistan

Avrasya kıtasının kanıtlanmış en büyük ikinci petrol rezervine sahip Kazakistan, şu anda çıkardığı petrolün yaklaşık yüzde 70’ini AB ülkelerine ihraç ediyor.

Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa'nın ilgisi: Türkmenistan

Orta Asya'nın en büyük doğal gaz üreticisi ve ihracatçısı Türkmenistan'a, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için yeni arayışlara giren Avrupa'nın ilgisi giderek artıyor.