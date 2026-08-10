AK Partili siyasetçilerden cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 yıl önce bugün, milletin cumhurbaşkanını doğrudan seçerek Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir eşiği daha geride bıraktığını belirtti.

Sandıktan çıkan iradenin, Türkiye'nin geleceğine dair sözün sahibinin millet olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, o zamandan bu yana Türkiye'nin, kendi kararlarını alabilen, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşma iradesini ortaya koyan güçlü bir Türkiye istikametinde ilerlediğini vurguladı.

Yayman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen bu 12 yıl, Türkiye'nin özgüvenini yeniden kazandığı büyük projelerin, güçlü atılımların ve tarihi dönüşümlerin hayata geçirildiği bir dönem oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yalnızca geçmişte elde edilen kazanımların konuşulmadığının, geleceğin küresel güç Türkiye'sinin inşa edildiğinin altını çizen Yayman, Türkiye Yüzyılı'nın, milletin asırlık birikimini çağın imkanlarıyla buluşturduğu daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir Türkiye idealinin adı olduğunu ifade etti.

Yayman, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda, milletimizin huzuru ve kardeşliği açısından tarihi bir dönemece işaret ediyoruz, Terörsüz Türkiye. Terörün gölgesinden uzak, kardeşliğin güçlendiği, enerjisini çatışmalara değil, kalkınmaya harcayan bir Türkiye, Türkiye Yüzyılı hedefimizin en güçlü teminatlarından biri olacaktır. 12 yıl önce milletimizin açtığı yol, bugün çok daha büyük hedeflere uzanıyor. İnanıyoruz ki Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde önündeki bütün engelleri aşacak, bölgesinde güçlü, dünyada sözü ve ağırlığı olan bir ülke olarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçeğe dönüştürecektir. Bu büyük yürüyüşte milletimizin iradesine, ülkemizin gücüne ve Türkiye'nin yarınlarına olan inancımız tamdır. 12. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu tarihi yürüyüşe güç veren aziz milletimize şükranlarımla."

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 10 Ağustos 2014'ün, millet iradesinin devletin zirvesine doğrudan mühür vurduğu tarihi bir demokrasi günü olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, şunları kaydetti:

"Milletimiz, cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan kendi oylarıyla seçmiş, sandığın gücünü ve milli iradenin tartışılmaz üstünlüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin güçlü teveccühüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak yeni bir dönemin kapısını açmıştır. 12 yıl önce bugün verilen o karar, siyasetin meşruiyetinin de devlet yönetiminin istikametinin de yegane kaynağının millet olduğunu tarihe kaydetmiştir."