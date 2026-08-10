Tunus Su Gözlemevi, yaz mevsiminin zirvesi ve artan sıcaklıklarla birlikte Tunus'un ciddi bir içme suyu kriziyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Tunus’ta içme suyu krizi derinleşiyor Tunus Su Gözlemevi, yaz mevsiminin zirvesi ve artan sıcaklıklarla birlikte Tunus'un ciddi bir içme suyu kriziyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gözlemevi tarafından yayımlanan raporda, temmuz ayında içme suyu temininde yaşanan aksaklıklara ilişkin 608 bildirim kaydedildiği, bunun yılın başından bu yana en yüksek aylık sayı olduğu belirtildi.

“Susuzluk Haritası” başlıklı raporda, söz konusu bildirimlerin 549’unun plansız kesintiler ve su dağıtımındaki düzensizliklerle ilgili olduğu ifade edilerek, bu durumun yaz döneminde su temin sistemine yönelik baskının arttığını gösterdiği vurgulandı.

Rapora göre, bildirimler özellikle kıyı şeridi ve turistik bölgelerde yoğunlaştı. Bu durumun, yaz aylarında artan nüfus ve tüketim baskısıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Öte yandan, su kriziyle bağlantılı protesto eylemlerinin sayısı da temmuz ayında 34’e yükseldi. Bu sayı, haziran ayında 23 olarak aktarılmıştı.

Tunus Su Gözlemevi, suya erişim hakkının güvence altına alınması ve kaynakların daha etkin dağıtımı için acil müdahaleler ve sürdürülebilir çözümler çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, ülkedeki baraj doluluk oranı yüzde 60 seviyesinde olmasına rağmen bazı bölgelerde içme suyu kesintileri ve dağıtım sorunları devam ediyor.

Bu gelişmeler, temmuz sonunda hava sıcaklıklarının yer yer 50 dereceye yaklaştığı aşırı sıcak hava dalgasıyla aynı döneme denk geldi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan su ve elektrik kesintileri ile orman yangınlarını “olağan dışı olaylar” olarak nitelendirerek, devletin bu durumlar karşısında “seyirci kalmayacağını” ifade etmişti.