Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü töreni düzenlendi

Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile yabancı ülke temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığından 57'nci Piyade Alay Komutanı Albay Şerif Kaan Aka, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gelibolu Yarımadası'nda rehberlik yapan Turgay Güleç de Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Çanakkale" şiirini okudu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Gelibolu'nun harp tarihinin kaydettiği en kanlı, en yoğun mücadelenin verildiği topraklar olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın kendi yurdunu, kendi toprağında hür ve bağımsız yaşamak için feda eden büyük kahramanların verdiği bir mücadele olduğunu belirten Toraman, "Anafartalar muharebeleri, kara harekatının en önemli ikinci kırılma anına tekabül ediyordu. Nisan ayında gerçekleşen kara harekatının durdurulması birinci kırılma safhası olarak görülebilir ama Anafartalar muharebelerinde ortaya konulan mücadele, kara harekatının ikinci kırılma anı olarak değerlendirilebilir. Bu hat aşılsaydı savaşın seyri değişecekti." ifadesini kullandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de yaklaşık 8,5 ay süren şanlı ve şerefli müdafaanın sonunda bu topraklarda, Mehmetçiğin büyük bir zafer kazandığını dile getirdi.

Gelibolu'da herkesin canından vazgeçtiğini, yeri geldiğinde kan döktüğünü, yeri geldiğinde düşmanı bu topraklardan bir adım öteye geçirmediğini ifade eden Kaşdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Türk milleti bütün unsurlarıyla gönül gönüle kardeşçe bir olmayı başarmıştır. Ayrılığa düştüğümüzde birbirimizi yeteri kadar sevmediğimizde 1912 yılında Balkan Harbi'nde nasıl bozguna uğramışsak ama 2 yıl sonrasında birbirimizi biraz daha fazla sevdiğimizde, aynı bayrağın altında kendimizi bir milletin ferdi olarak hissettiğimizde ne kadar büyük bir iş başardığımıza bu topraklar şahittir. O yüzden Çanakkale bu milletin tarih yolculuğunda, kararmış ufuklarında şafağın söktüğü yerdir. Bu topraklarda Türk milleti bir yok oluş sürecinden bir var oluş destanı ortaya koymuştur. "

Çanakkale Cephesi'nde kahramanca savaşan askerler ve komutanlar için dua edilen törende, Vali Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yaldız, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Anafartalar Zaferi Şeref Defteri'ni imzaladı.

İhya edilen Arıburnu Zafer Anıtı açıldı

Conkbayırı'ndaki törenin ardından, Çanakkale Valiliğinin koordinasyonunda, Tarihi Alan Başkanlığının yürütücülüğünde, 2. Kolordu Komutanlığı ile Eceabat Kaymakamlığının desteğiyle Anafartalar Sahil Yolu'nda yeniden ihya edilen Arıburnu Zafer Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İşgal döneminde müttefikler tarafından kasıtlı olarak yıkıldığı kesin olarak belgelenen tek anıt olarak öne çıkan Arıburnu Zafer Anıtı'nın açılışında, Vali Toraman ve Kaşdemir konuşma yaptı.

Protokol üyeleri kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri anıtın çevresindeki alana fidan dikti.

Vali Toraman ve beraberindekiler daha sonra Küçükanafarta Köyü Camisi'ndeki mevlit ve ikram programına katıldı.

Törenlere, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Amfibi Tugay Komutanı Albay Umut Turhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Erhan Ege, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Avustralya Savunma Ataşesi Albay Tim Hawley, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, İl Müftüsü Mevlüt Topçu ile çok sayıda davetli katıldı.