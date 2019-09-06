Euro
6.30
Dolar
5.72
BIST 100
98,987.48
Altın
1,505.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili olmaya devam ediyor

Kuzey Carolina'yı vuran Dorian Kasırgası'nın etkisiyle Ocracoke Adası'nda suların yükselmesiyle yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyuluyor.

Betül Yürük   | 06.09.2019
Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili olmaya devam ediyor

New York

ABD'nin doğu yakasında etkili olmaya devam eden Dorian Kasırgası'nda Kuzey Carolina eyaletinde bir adada şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceği bildirildi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın etkisiyle suların hızla yükseldiği Ocracoke Adası'nda yüzlerce kişinin mahsur kalmış olma ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ise Ocracoke Adası sakinleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerinin çatı katına çıkmak zorunda kaldı.

Yetkililer, kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian kasırgasının hala tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek su baskınları konusunda uyardı.

ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran Doran Kasırgası'nda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısın artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili olmaya devam ediyor

Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarında etkili olmaya devam ediyor

ABD Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paraya kısıtlama getirdi

Devrim Muhafızları komutanından 'ABD ile müzakere yapılmayacak' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
BM Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek

BM Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek