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Dünya

Danimarkalı Milletvekili Skipper: Danimarka’da ırkçılık var

Danimarka Parlamentosu'nda Kızıl-Yeşil İttifak Politik Sözcüsü ve Milletvekili Skipper, Danimarka’da yabancıların eşitsizliğe maruz kaldığını belirterek, "Evet, Danimarka’da ırkçılık var." dedi.

Davut Çolak   | 23.06.2020
Danimarkalı Milletvekili Skipper: Danimarka’da ırkçılık var

Kopenhag

Danimarka Parlamentosu'nda Kızıl-Yeşil İttifak (Birlik Listesi) Politik Sözcüsü ve Milletvekili Pernille Skipper, Danimarka’da yabancıların eşitsizliğe maruz kaldığını belirterek, "Evet, Danimarka’da ırkçılık var." dedi.

Skipper, Parlamento'da yaptığı konuşmada, ülkedeki ırkçılık ve İslamofobi sorununa değindi.

Danimarka’da “esmer” tenlilerin, “beyaz” tenlilere göre daha şanssız olduğunu ve eşitsizliğe maruz kaldığını belirten Skipper, "Bu kürsüde söylenmesi gereken bazı şeyleri söylemek gerek; Evet, Danimarka’da ırkçılık var." dedi.

Skipper, ismi Arapça'yı çağrıştıranların yüzde 50 oranında daha az işe alındığını ve esmer tenlilerin polis tarafından durdurulup arandığını söyledi.

Danimarka Parlamentosu’nun ırkçılık sorununa çözüm üretmek yerine artmasına sebep olduğunu belirten Skipper, “Millet tarafından seçilen siyasiler, her gün Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle dedikleri sürece günlük hayatımızda ırkçılığı onaylamış oluyor. Yasalar ve siyasi yaptırımlar özellikle göçmenler hedef alınarak yapıldığı sürece, ırkçılık destek buluyor.” ifadesini kullandı.

Skipper, aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisi’nden Pia Kjaersgaard'ın, "İsmi Ayşe olan birisi iş başvurusu yaptığında işveren belki 'Çalıştığı dönemde radikalleşirse ne olacak?' diye düşünecektir. Bu ırkçılık mı? Bence değil." sözleri üzerine, "Bu ne demek oluyor? İsminiz Ayşe olduğu için radikalleşmiş mi oluyorsunuz? Bu, yalnızca ismi Arapçayı andırdığı için, günlük hayatta işe alınmayanlara yönelik ırkçılığı yasallaştırmaktır." diye konuştu.

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