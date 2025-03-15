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Dünya

İtalya'nın Torino kentinde İslamofobi ile mücadele planı başlatıldı

İtalya'nın kuzeybatısındaki Torino kentinde İslamofobiyle mücadele yönelik plan devreye alındı.

Barış Seçkin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
İtalya'nın Torino kentinde İslamofobi ile mücadele planı başlatıldı

Roma

La Repubblica gazetesinin haberine göre, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla Torino Belediyesi ile kentteki 6 İslami merkez arasında, ayrımcılık hadiseleri çerçevesinde İslamofobiyle mücadele planı başlatıldı.

Plan kapsamında kentte İslamofobi hadiselerine ilişkin ihbarların ve buna yönelik verilerin bir merkezde toplanması öngörülüyor. Torino kenti, bu plan çerçevesinde İslamofobi vakalarına ilişkin ihbarların bildirileceği ilk İtalyan kenti olacak.

Torino Belediye Meclisinin Hoşgörüsüzlük Ve Irkçılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Abdullahi Ahmed de basına yaptığı açıklamada, "İslamofobiye dair ihbarların toplanabileceği merkezleri kuran ilk İtalyan şehri olacağız. Şu ana kadar böyle bir sistem yoktu. Büyükşehir belediyesi eğitim programları düzenleyecek, topluluklar ihbarları toplayacak ve yine belediye farkındalık yaratacak projeleri teşvik edecek ve tüm veriler yıllık raporlarla paylaşılacak. Torino'nun diğer şehirlerden önde olduğunu biliyoruz ancak gerçek durumu anlamak istiyoruz. Bugün bu süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Torino Belediyesi Sosyal Politikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yetkilisi Rossana Schillaci de "Bu protokolle birlikte 6 İslami merkez, ayrımcılıkla mücadele ağımıza katılma kararı aldı. Amacımız, toplumdaki basmakalıp düşünceleri yıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

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