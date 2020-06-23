Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret

ABD'de Yüksek Mahkeme, ithal çeliğe uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisine yönelik itirazı reddetti.

Dilara Zengin   | 23.06.2020
ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret

Washington

Amerikan Uluslararası Çelik Enstitüsünden (AIIS) yapılan açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesinin, enstitünün çelik ithalatına yönelik gümrük tarifesinin anayasaya uygun olmadığına ilişkin itirazını reddettiği bildirildi. 

Çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik karar nedeniyle AIIS üyelerinin ve çelik tedarik zincirindeki çalışanların zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, kararın yeniden değerlendirilmesine yönelik dilekçelerinin Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmemesine rağmen enstitünün gerekçelerinin doğru olduğu savunuldu.

AIIS, ilk olarak 2018'de Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın 232. Bölümü'nün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmış, Uluslararası Ticaret Mahkemesi 2019'da enstitünün davasını reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Kovid-19 nedeniyle dünyada turist sayısı nisanda yüzde 97 azaldı

Benzer haberler

ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret

ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret