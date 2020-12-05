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Dünya

HRW'ye göre Fransa'da ayrımcılıkla mücadele eden CCIF'nin kapatılması insan haklarını tehdit ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fransız hükümetinin Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIF) kapatmasının temel insan hakları ve özgürlükleri tehdit ettiğini belirtti.

Yusuf Özcan   | 05.12.2020
HRW'ye göre Fransa'da ayrımcılıkla mücadele eden CCIF'nin kapatılması insan haklarını tehdit ediyor

Ile-de-France

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) yapılan yazılı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIF) ayrımcılık hakkında ülkede önemli çalışmalar yaptığı belirtilerek hükümetin CCIF'i kapatmasının temel insan hakları ve özgürlüklerini tehdit ettiği vurgulandı.

"Ayrımcılıkla ilgili çalışmalar yapan CCIF gibi derneğin hedef alınması, Fransa'nın Müslümanların kaygılarını dile getirmelerine ve adaletsizlikleri ülkenin diğer toplumlarıyla eşit düzeyde protesto etmelerine müsamaha göstermeyeceği mesajını veriyor." değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, örgütün Batı Avrupa araştırmacısı Kartik Raj'in ifadelerine yer verildi.

Raj, hükümetin bu kararının Fransa'daki Müslümanların daha fazla ayrımcılığa uğramasına neden olabileceğini ifade etti. Hükümetin ayrımcılık ile mücadele etmek yerine CCIF'i kapattığını aktaran Raj, bu kararla Fransa'da ayrımcılığa maruz kalan Müslümanların haklarını savunmakta zorlanacağını dile getirdi. Raj, ayrıca bu kararın Fransa'nın politikasının Müslüman karşıtı olduğu söylemini körükleyebileceğine işaret etti.

Bu arada CCIF'in avukatı Sefen Guezguez, yaptığı açıklamada hükümetin derneği kapatma kararına itiraz etmek için Danıştay'a başvuruda bulunduklarına dikkati çekti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in siyasi amaçlarla görevini kötüye kullandığını ifade eden Guezguez, Darmanin hakkında CCIF'i öğretmenin öldürüldüğü olaya dahil olmakla suçladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

CCIF, daha önce ülkedeki faaliyetlerini durdurmuş ve çalışmalarını yurt dışında taşımıştı.

Darmanin, 2 Kasım'da Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin kapatıldığını belirtmişti.

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslümanlara ait derneklere yönelik baskılar artmıştı.



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