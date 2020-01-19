Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Ankara/Berlin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ile Rusya bakımından, 2020 yılının modern dönemdeki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılına tekabül ettiğini hatırlatan Erdoğan, "2020-2021 dönemini karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize dair düşüncemi İstanbul'daki görüşmemizde sizlere aktarmıştım. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın tarihini de en kısa zamanda tespit edersek öyle zannediyorum ki çok daha süratle mesafe alırız." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Serrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir."
Putin: Ortak noktalar bulmayı ve uzlaşmayı öğrendik
Putin de görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında birçok alanda ilişkilerin çok sıcak ve samimi olduğunu belirterek, "Hemen hemen tüm alanlardaki diyaloğumuz bazen kolay sürdürülemese de biz her zaman her iki taraf için de uygun ortak noktalar bulmayı ve uzlaşmayı öğrendik. İlişkilerimiz iki komşu arasında olabilecek yapıcı iş birliğinin parlak örneğidir diyebilirim." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile bölgesel birçok kilit konuda verimli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Putin, Suriye ve Libya meselelerinin çözümünde önemli adımlar atıldığını anımsattı.
Putin, "Kanaatimce ileriye doğru ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya'daki ihtilaf taraflarını ateşkese çağırdık. Sahada birtakım olaylar olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler ve ateşkes rejimi ilan edildi, çatışmalar durduruldu. Bu gerçekten olumlu bir netice. Bu başarı ve netice sayesinde bugün Berlin'de yaptığımız bu uluslararası çok formatlı toplantıya katılabiliyoruz." dedi.
Avrupa'nın da Libya meselesi yüzünden endişeli olduğuna dikkati çeken Putin, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünden sonra Afrika'dan Avrupa'ya mülteci akınının başladığını hatırlattı.
"Bu çatışmayı bitireceğiz"
Moskova'da Libya konusunda yapılan görüşmeler üzerinde etkin bir şekilde çalıştıklarını ve çaba sarf ettiklerini vurgulayan Putin, şöyle konuştu:
"Libya'daki tarafların Moskova'ya gelmeleri ve görüşmeleri sadece bizimle değil, aynı zamanda kendi aralarında da sürdürmeleri bile bence bir başarıdır. Bundan dolayı Dışişleri Bakanlarımıza teşekkür borçluyuz. Onlar bu anlaşmakta olan tarafların uzlaşması için ellerinden geleni yaptılar. Bir anlaşmaya varmalarını desteklediler. Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de biz yine de ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmak için çalışmalara devam edeceğiz ve bu çatışmayı bitireceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.