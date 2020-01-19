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Dünya

Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti

İran'ı ziyaret etmeyi planlayan Batılı turistlerin büyük bölümünün Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından rezervasyonlarını iptal ettiği belirtildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.01.2020
Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti

Istanbul

İran Otel Birliği Başkanı Cafer Hamzazade, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki ay için ABD ve Avrupa ülkelerinden otellerimize yapılan rezervasyonların yüzde 80'i iptal edildi." dedi.

Durumun geçici olduğunu öne süren Hamzazade, "Süreci atlatmak için devlet özel sektöre destek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hamzazade, bu ülkelerden yapılan rezervasyon iptallerinin yerini Çin ve Hindistan'dan gelecek turistlerle doldurmayı planladıklarını da belirtti.

Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının başkent Tahran'da İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından bazı ülkeler, vatandaşalarını İran'a seyahat konusunda uyarmış ve turizm firmaları da faaliyetlerini askıya almıştı.

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