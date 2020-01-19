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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Zafer Fatih Beyaz,Cüneyt Karadağ   | 19.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.

Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

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