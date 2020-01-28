Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda Libya ve İdlib'i görüştü

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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda Libya ve İdlib'i görüştü

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.

Hakan Çopur   | 28.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda Libya ve İdlib'i görüştü

Washington

Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.

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