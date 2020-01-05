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Dünya

CSU lideri Söder'den Merkel'e kabineyi gençleştirme ve yenileme çağrısı

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Söder, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e kabineyi gençleştirme ve yenileme çağrısında bulundu.

Erbil Başay   | 05.01.2020
CSU lideri Söder'den Merkel'e kabineyi gençleştirme ve yenileme çağrısı

Berlin

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, dünyadaki sorunlar göz önüne alındığında Almanya'da atılım yapan bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve CSU'dan oluşan hükümetin 2021'e kadar görevde kalması durumunda hükümete yeni bir ivme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Söder, "Tıpkı futboldaki gibi. İkinci yarıda, yeni ve taze oyuncularla takım güçlendiriliyor. Biz de yılın ortasına kadar hükümet ekibini gençleştirmemiz ve yenilenmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Gençleşmenin, personel ve içerik olarak yenileme anlamına geldiğine dikkati çeken Söder, yeni kişilerin yeni bir atılım oluşturacağını vurguladı.

Söder, Almanya'nın yapay zeka, uzay ve temiz çevre teknolojilerine yatırım yapmasını isteyerek uluslararası bir kıyaslama yapıldığında Almanya'nın ABD ve Çin'in gerisine düşmeye başladığını, ülkesinin bu açığı kapatması gerektiğini kaydetti.

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