Euro
7.34
Dolar
6.74
BIST 100
94,325.74
Altın
1,661.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.

Emel Gözellik   | 09.04.2020
Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 55 bin kişinin ayrıldığı kenti Tianhe Havaalanı'ndan bazı uçuşların başlamasıyla 10 bin kişinin daha bugün terk etmesi bekleniyor.

Vuhan'dan Şanghay, Pekin ve Şıncın kentlerine ticari uçuşlar da yapılmaya başlandı.

Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 865'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaştı. 77 bin 370 hasta da iyileşti.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da 11 haftadır uygulanan karantina 7 Nisan'da kaldırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'defin işlemleri' hakkında yeni açıklama
Galatasaray'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede anlamlı karar
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bine yaklaştı
Acil durumlar dışında diş tedavisi için ısrar edilmemeli
Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı

Benzer haberler

Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı

Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bine yaklaştı

İHH Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'la ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı

Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini geçti

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini geçti