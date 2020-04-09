Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.
Ankara
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.
Channel News Asia'da yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
Yaklaşık 55 bin kişinin ayrıldığı kenti Tianhe Havaalanı'ndan bazı uçuşların başlamasıyla 10 bin kişinin daha bugün terk etmesi bekleniyor.
Vuhan'dan Şanghay, Pekin ve Şıncın kentlerine ticari uçuşlar da yapılmaya başlandı.
Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 865'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaştı. 77 bin 370 hasta da iyileşti.
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da 11 haftadır uygulanan karantina 7 Nisan'da kaldırılmıştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.
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