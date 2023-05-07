Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde, halka hitap ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de Şavkar Cimnastik Ailesi Buluşması programında konuşuyor
logo
Dünya

Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Çin'de, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sonra erdi.

Emre Aytekin  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Pekin

Çin'deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Çin'deki temsilciliklerde oy verme işlemi 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre Çin'de 4 bin 337 kayıtlı seçmen bulunuyor.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Malatya'da tanıtıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı
İstanbul trafiğinde "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı

Benzer haberler

Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı

İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi son gününde sürüyor

Uzmanlara göre "trol ağları ile siyasi algı oluşturmak" demokrasi kültürüyle bağdaşmıyor

Uzmanlara göre "trol ağları ile siyasi algı oluşturmak" demokrasi kültürüyle bağdaşmıyor
Litvanya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Litvanya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet