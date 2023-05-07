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“Büyük İstanbul Mitingi’’ sonrası katılımcılar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde, halka hitap ediyor. “Büyük İstanbul Mitingi’’ sonrası katılımcılar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden ayrılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de Şavkar Cimnastik Ailesi Buluşması programında konuşuyor
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Dünya

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 599 bin 152 oldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı

Ankara

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 490 bin 727, gümrüklerde ise 108 bin 425 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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