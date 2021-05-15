Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı.

Nuri Aydın   | 15.05.2021
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Ankara

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı.

Yetkililer, dün yerel saatle 19.00'da Ciangsu eyaletine bağlı Şıngzı'da, 20.40'ta ise Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da kasırga meydana geldiğini açıkladı.

Vuhan'da hızı saatte 86 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 218 kişi yaralandı.

Kasırga nedeniyle Vuhan'da 27 ev yıkılırken 130 evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kasırganın vurduğu Vuhan'da elektrik şebekelerinde hasar oluşurken yaklaşık 26 bin 600 haneye elektrik hizmeti verilemiyor.

Yetkililer, Şıngzı'yı vuran kasırganın burada 4 kişinin ölümüne, 149 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.

Şıngzı'da çok sayıda fabrika hasar görürken büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya Pfizer'dan 50 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde 1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Çin, Zhurong'un Mars'a iniş yaptığını açıkladı

Çin'den ABD’ye 'zorlayıcı diplomasi' suçlaması

Çin, ABD'nin BMGK'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıkmasını eleştirdi

Çin, ABD'nin BMGK'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıkmasını eleştirdi
Çin nüfusu 10 yılda yüzde 5,3 artışla 1 milyar 411 milyonu aştı

Çin nüfusu 10 yılda yüzde 5,3 artışla 1 milyar 411 milyonu aştı
Çin'den İsrail'e Filistin'deki yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısı

Çin'den İsrail'e Filistin'deki yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısı