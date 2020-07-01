Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,969.00
Altın
1,787.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 01.07.2020
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 3 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 534'e çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadele için faaliyetlerine ara verilen restoranların işleri Kovid-19 öncesi döneme oranla düştü. Restoran çalışanları, müşterilerinin hala dışarıda yemek yemekten çekindiğini belirtiyor.

Ayrıca ABD, Brezilya gibi ülkelerin de Kovid-19'dan etkilenmeleri dolayısıyla Çin'in bu ülkelerdeki pazarlara yönelik ihracatının düşmesi de ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Güney Kore’de 51 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 51 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı kaydedilmedi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 850'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 186 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 654 bini geçti
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü

Benzer haberler

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında ilk gözaltılar yapıldı

İTO Başkanı Avdagiç: Avrupa Çin bağımlılığından Türkiye ile uzaklaşabilir

Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor

Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü
Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım

Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım