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Dünya

Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 53 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Emre Aytekin   | 01.09.2022
Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü

Pekin

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 53 savaş uçağı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları arttırdığı gözleniyor.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ve son olarak da Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey geçen ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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