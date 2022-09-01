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Dünya

ABD: Hindistan'ın Rusya ile ortak askeri tatbikatlara katılmasından endişeliyiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Hindistan'ın Rusya ile "Vostok-2022 (Doğu)" tatbikatlarına katılmasından endişe duyduklarını belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 01.09.2022
ABD: Hindistan'ın Rusya ile ortak askeri tatbikatlara katılmasından endişeliyiz

Washington DC

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında "Vostok-2022" tatbikatına Hindistan'ın da katılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik acımasız bir savaş yürütürken, ABD Rusya ile tatbikat yapan her ülkeye karşı endişelidir. Ancak tabii ki her ülke kendi kararını verebilir." ifadesini kullandı.

Jean Pierre, ABD'nin, Hindistan'a tatbikata katılmaması yönünde neden baskı yapmadığı sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.


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