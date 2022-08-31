Dolar
18.19
Euro
18.23
Altın
1,717.62
ETH/USDT
1,588.30
BTC/USDT
20,293.00
BIST 100
3,190.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi
logo
Dünya

Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı

Çin'in cep telefonu imalatı ve bu kalemdeki ihracat, yılın ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre düştü.

Emre Aytekin   | 31.08.2022
Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı

Pekin

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde üretilen cep telefon sayısı yıllık bazda yüzde 3,6, ihracatı ise yüzde 11,5 azaldı.

İlk 7 ayda 665 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplam 863 milyon cep telefonu üretildi, bunun 470 milyon birimi yurt dışına ihraç edildi.

Üretilen akıllı telefon sayısı da geçen yıla göre yüzde 2,9 azaldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
SPK'nin ihbarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı
TEKNOFEST KARADENİZ'de yarışmacılar helikopterle tur deneyimi yaşadı
Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açıyor
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

Benzer haberler

Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı

Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı

Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'

Jeotermal kaynakla üretilen domates, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılacak

Jeotermal kaynakla üretilen domates, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılacak
Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu

Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu
TEKNOFEST sayesinde görme engelli çocuklar için tasarladığı akıllı bastonun üretimine başladı

TEKNOFEST sayesinde görme engelli çocuklar için tasarladığı akıllı bastonun üretimine başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet