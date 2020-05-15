Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,743.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'in, Brüksel'deki Malta temsilciliğini casusluk için kullandığı iddia edildi

Malta'nın Brüksel'deki AB Daimi Temsilciliği'ne Çin'den getirilen ahşap mobilya ve bazı eşyalar, casusluk şüphesinin temelini oluşturuyor.

Barış Seçkin   | 15.05.2020
Çin'in, Brüksel'deki Malta temsilciliğini casusluk için kullandığı iddia edildi

Roma

Malta'nın Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcilik binasının, Çin tarafından casusluk faaliyetlerinde kullanılan teknik araçları barındırdığı ileri sürüldü.

Malta basınında da geniş yankı uyandıran Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Belçika gizli servisi, yıllardır AB Daimi Temsilcilik Binası'nın Çinliler tarafından AB kurumlarına yönelik casusluk yapmak için kurduğu teknik bazı araçları barındırmasından endişeleniyor.

Haberde, söz konusu endişenin 2007'de hizmete giren binada daha önce yapılan yenileme çalışmalarına dayandığı belirtildi.

Yenileme sırasında, daimi temsilciliğe 300 bin dolarlık bir iş birliği anlaşması kapsamında, ahşap mobilya ve ofis eşyalarının Çin'den Brüksel'e getirildiği ifade edildi.

Bu konudaki ilk uyarının, İngiliz gizli servisince, Çin gizli servisinin Malta Daimi Temsilciliği’nin yenilenmesine sızdığını bildirmesiyle verildiği belirtildi.

Fransız gazetesinin haberinde, Belçikalı yetkililerin, Çinlilerin casusluk yaptığı şüphesine dair ilk bilgileri, 2010 civarında aldığı kaydedildi.

Malta’nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta’nın ulaştığı kaynaklar ise Çinlilerden alınan ahşap mobilyaların iyi şekilde tarandığını belirtti. Aynı kaynaklar, mobilyalarla birlikte gelen televizyonların ise önlem olarak kurulmadığını da aktardı.

Malta'nın eski AB Daimi Temsilcisi Richard Cachia Caruana da, Times of Malta’ya yaptığı açıklamada, temsilcilik binasının, yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde donatıldığını, Le Monde’un haberinin doğru olmadığını savundu.

Bu arada, Malta Today isimli haber sitesinde de Le Monde'un haberinin, Malta'nın, AB'nin Libya'da silah ambargosunu denetlemek için tesis ettiği Irini operasyonundan çekilme kararı sonrasında geldiğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması
İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi
ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz
İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

Benzer haberler

Çin'in, Brüksel'deki Malta temsilciliğini casusluk için kullandığı iddia edildi

Çin'in, Brüksel'deki Malta temsilciliğini casusluk için kullandığı iddia edildi

ABD'den Çin'in teknoloji devi Huawei'ye 'yarı iletken' kısıtlaması

Avrupa Parlamentosu'ndan 2 trilyon avroluk kurtarma paketi çağrısı

Çin’de Kovid-19 salgını sonrası işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir

Çin’de Kovid-19 salgını sonrası işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir
AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamadı

AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamadı
Avrupa'da en genç Bulgarlar anne oluyor

Avrupa'da en genç Bulgarlar anne oluyor