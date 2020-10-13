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Ekonomi

DTÖ, AB'nin Boeing için ABD'ye ilave gümrük vergisi uygulamasını onayladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü Avrupa Birliği'nin, (AB) ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verdi.

Dilara Zengin,Bahattin Gönültaş   | 13.10.2020
DTÖ, AB'nin Boeing için ABD'ye ilave gümrük vergisi uygulamasını onayladı

Washington

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ara buluculuk makamı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında yaklaşık 16 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, AB'nin, Boeing'e sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü ABD ürünlerine yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verildiği kaydedildi.

DTÖ'nün bugün açıklanan kararı Kovid-19 salgını nedeniyle gecikmeli gelirken örgütün Ekim 2019'da ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay vermesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreç yürütüyor.

ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazlarıyla şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.

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