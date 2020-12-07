Euro
9.49
Dolar
7.85
BIST 100
1,331.42
Altın
1,831.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.
logo
Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, "İki taraf için mevcut durumda en acil görev, Çin-ABD ilişkilerinde sorunsuz bir geçiş sağlayabilmek adına tüm engelleri kaldırmak için birlikte çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Fuat Kabakcı   | 07.12.2020
Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı

Ankara

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’ye karşılıklı güveni yeniden inşa ederek, diyaloğu yeniden başlatma çağrısında bulundu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Bakan Vang, Çin-ABD İş Konseyi Yönetimi Kurulu heyetlerinin toplantısına başkent Pekin'den video konferans yoluyla katıldı.

Vang buradaki konuşmasında "İki taraf için mevcut durumda en acil görev, Çin-ABD ilişkilerinde sorunsuz bir geçiş sağlayabilmek adına tüm engelleri kaldırmak için birlikte çalışmaktır." ifadesini kullandı.

"ABD’deki bazı siyasilerin modası geçmiş soğuk savaş zihniyeti ve ideolojik ön yargılarının ilişkilerin zarar görmesine yol açan temel neden olduğu" değerlendirmesinde bulunan Bakan Vang, "ABD’nin Çin politikasının, er ya da geç nesnelliğe ve rasyonelliğe döneceğini umuyor ve buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Vang, "Aynı zamanda halkların ve ülkelerin karşılıklı çıkarları temelinde ilişkilerin gelecek aşamalarında güveni yeniden inşa etmeye, doğru çizgiye dönmeye ve diyaloğu yeniden başlatmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanarak, farklılıkların da idare edilmesi gerektiğini anlattı.

Çin-ABD ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de iktidara gelişinin ardından Güney Çin Deniz, Tayvan, Hong Kong konularında fırtınalı seyretti ve küresel ekonomiyi etkileyen ticaret savaşına şahit oldu. Halen gerginliğin sürdüğü birçok konuda iki ülkenin açıklamalarında karşılıklı yaptırım söylemleri ön plana çıkıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon
105 yaşında Kovid-19'u yenmeyi başardı
Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar
Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor

Benzer haberler

Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon

Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı

Endonezya, Çin’den Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 binin altına düştü, Çin'de durum kontrollü seyrediyor

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 binin altına düştü, Çin'de durum kontrollü seyrediyor