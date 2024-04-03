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Dünya

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-42 01" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-42 01" uydusunu fırlattı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-42 01" uydusu, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatılışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 515'inci taşıma görevi oldu.

"Yaogan", Çince'de "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uyduların, kadastro, hasat takibi, çevre yönetimi, meteorolojik tahmin, uyarı ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanıldığı belirtiliyor.

Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

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