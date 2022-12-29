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Dünya

Çin, "Şiyan-10 02" uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 29.12.2022
Çin, "Şiyan-10 02" uydusunu fırlattı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre, "Şiyan-10 02" uydusu, Long March-3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 458'inci başarılı taşıma görevi oldu.

"Şiyan-10" uydularının ilki, 27 Eylül 2021'de fırlatılmıştı.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

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