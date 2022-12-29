Dolar
18.72
Euro
19.94
Altın
1,809.48
ETH/USDT
1,202.40
BTC/USDT
16,599.00
BIST 100
5,447.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar henüz çekilmedi

Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan şehrine bağlı Rudare köyündeki barikatlar, dün kaldırılacağı bildirilmesine rağmen henüz kaldırılmadı.

Agim Sulaj, Dzihat Aliju   | 29.12.2022
Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar henüz çekilmedi

Zveçan

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatlar, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesine ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen henüz kaldırılmadı.

Rudare Köyü'nde aralarında kamyon, tanker ve otobüslerinde bulunduğu 14 araçtan oluşan barikat, Mitrovica-Leposaviç yolunu ulaşıma kapatma devam ediyor.

Barikatların ardında nöbet tutanlar, yerlerini koruyor.

Son günlerde onlarca Kosovalı Sırp ve maskeli kişiler, barikatlarda gece ve gündüz nöbet tutuyordu.

Barikatların ardındaki çadırlar da bugün boşaltıldı.

Barikatların karşısında NATO’nun Kosova’daki Barış Gücüne (KFOR) ait 3 araç nöbet tutarken, bölgede çok sayıda medya kuruluşu barikatların çekilmesini bekliyor.

Öte yandan, Kosova Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan tarafından kurulan barikatların çekilmesiyle iki ülke arasındaki Merdare sınır kapısının trafiğe açıldığı bildirildi. Sırbistan topraklarındaki barikatlar 27 Aralık’ta kurulmuştu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu, Van'da araç teslim törenine katıldı
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Benzer haberler

Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar henüz çekilmedi

Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar henüz çekilmedi

Kosova’nın kuzeyindeki barikatlardan biri kundaklandı

Kosova ve Sırbistan arasındaki barikat gerilimini azaltma girişimleri hız kazandı

Sırp lider Vucic, Kosova ile gerginliğe neden olan barikatların kaldırılacağını duyurdu

Sırp lider Vucic, Kosova ile gerginliğe neden olan barikatların kaldırılacağını duyurdu
Almanya, Kosovalı Sırpların kurduğu barikatların kaldırılmasını istedi

Almanya, Kosovalı Sırpların kurduğu barikatların kaldırılmasını istedi
Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı

Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet