Çin, "Kuaycou 11 Y4" roketiyle 4 uydu fırlattı
Çin'in aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.
Beijing
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular "Kuaycou 11 Y4" roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşirken bu Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.