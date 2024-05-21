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Dünya

Çin, "Kuaycou 11 Y4" roketiyle 4 uydu fırlattı

Çin'in aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Çin, "Kuaycou 11 Y4" roketiyle 4 uydu fırlattı

Beijing

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular "Kuaycou 11 Y4" roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşirken bu Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.

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