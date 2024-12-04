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Dünya

Çin, kayıtlara geçen en sıcak sonbaharı yaşadı

Çin'de meteoroloji kayıtlarının düzenli tutulmaya başladığı 1961'den bu yana en sıcak sonbahar mevsiminin yaşandığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Çin, kayıtlara geçen en sıcak sonbaharı yaşadı

Pekin

Ulusal İklim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül-30 Kasım 2024 döneminde ülke genelinde ortalama sıcaklık 11,8 derece ölçülürken, bu rakamla önceki yılların ortalaması 1,5 derece aşıldı.

Özellikle ülkenin iç, doğu, güneybatı ve kuzeybatı bölgelerinde ortalama sıcaklıklar önceki yıllara göre 2 ila 4 derece arttı.

Bu dönemde nemlilik arttı, 5'i tayfunlardan kaynaklanan 9 fırtına meydana geldi.

Meteoroloji uzmanları gelecek 3 ayı kapsayan kış döneminde de ülkenin büyük bölümünde ortalama sıcaklıkların geçen yıllara yakın veya daha yüksek olacağını tahmin ediyor.

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