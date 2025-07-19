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Dünya

ABD Savunma Bakanlığı, Microsoft ve Çin bağlantısını araştıracak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'li bilişim şirketi Microsoft'un, Bakanlıktaki bilgisayar sistemlerine teknik destek için Çinli mühendislerden yardım alması konusunun araştırılacağını belirtti.

Ayşe İrem Çakır  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
ABD Savunma Bakanlığı, Microsoft ve Çin bağlantısını araştıracak

Washington

ABD Savunma Bakanı Hegseth X sosyal medya hesabından, Microsoft'un, Bakanlıktaki bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bu durumun en kısa sürede araştırılacağını belirten Hegseth, "Çin de dahil olmak üzere yabancı ülkelerden hiçbir mühendisin Savunma Bakanlığı sistemlerine erişilmesine izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

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Microsoft değişikliğe gitti

Microsoft Sözcüsü Frank Shaw ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Konuya ilişkin endişelerin ardından Microsoft'un değişikliğe gittiğini belirten Shaw, teknik destek için Çin merkezli mühendislerden artık yardım alınmayacağını kaydetti.

Shaw, "ABD hükümetine mümkün olan en güvenli hizmetleri sunmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Çinli mühendislerin Bakanlığın bilgisayarlarına erişimine izin verildiği iddiası

ProPublica adlı bağımsız araştırmacı gazetecilik organizasyonu hafta içinde, Microsoft'un, Savunma Bakanlığındaki bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığını iddia etmişti.

ABD'li personelin ise bu süreci yeteri kadar denetlemediği öne sürülen haberde, ülkenin en hassas verilerinin savunmasız bırakıldığı savunulmuştu.

ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ise söz konusu iddiaya tepki göstererek Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama talep etmişti.

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